Conte | Meloni contro l’assistenzialismo? Rdc è stata una misura di civiltà che ha tutta Europa Ha una Ferrari che non sa guidare

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Giorgiaa Bagnoli parla di assistenzialismo? Non si può riferire al governo. Noi non abbiamo fatto assistenzialismo, ma siamo intervenuti per le difficoltà delle persone. Siamo intervenuti con il Reddito di cittadinanza che è unadiche hanno tutti i Paesi europei”, così il presidente del M5S, Giuseppe, arrivando alla Camera per partecipare a un convegno, rispondendo alla premier che dall’ina Bagnoli ha detto che è “sbagliato fare solo assistenzialismo” in quei territori.ha poi proseguito: “dimentica che abbiamo fatto anche transizione 4.0 per rinforzare la competitività delle imprese. Oggiha unae non la sa“. Quindi l’ex presidente ha parlato dei livelli minimi di assistenza sanitaria, carenti in diverse regioni, sollevando il problema del rischio che l’Autonomia possa acuire questi divari: “Ben otto regioni non garantiscono i minimi livelli di assistenza sanitaria.