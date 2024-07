Caos calciomercato in B il Brescia presenta un esposto | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ilnon è uguale per tutti. Paletti, indicatori economici e blocchi imposti dalla FIGC, ma anche una diversa interpretazione delle normative, in particolare dell’art. 90 delle Noif, generano confusione e incertezza. Ilhato unalla Lega Serie B per chiedere chiarezza. La situazione della Sampdoria Il riferimento, secondo “La Gazzetta dello Sport”, è alla Sampdoria che ha concordato con il Tirbunale un piano triennale di ristrutturazione del debito e ha un blocco di mercato per due sessioni: la prima nel gennaio 2024, la seconda nell’estate 2024 (1° luglio di questa sessione, ndr). La stessa Sampdoria ha esercitato i diritti di riscatto di Pedrola (3 milioni al Barcellona) e Leoni (1.5 milioni al Padova) a giugno, prima del blocco.