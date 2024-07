Calcio Montemarciano confermato mister Cristiano Caccia con il suo staff

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 15 luglio 2024) Il tecnico anconetano rimarrà al timone dei biancazzurri per la sesta stagione di fila: in città c’è grande attesa per un possibile ripescaggio in Promozione, 15 luglio 2024 – In attesa di un possibile ripescaggio in Promozione, ilriparte dalla conferma di. Ieri, infatti, la società ha annunciato la permanenza dell’allenatore anconetano per la sesta stagione consecutiva.sarà affiancato dal vice Riccardo Candelaresi e dal preparatore dei portieri Lucio Gabbianelli. “Stiamo aspettando l’eventuale ripescaggio – ha confidato a Vallesina.Tv proprio l’allenatore – per definire meglio alcune situazioni: siamo ancora in bilico. Comunque abbiamo deciso di riconfermare quasi interamente il blocco squadra della passata stagione“.