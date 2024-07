Attentato a Trump ora tutto il partito è con lui Vittoria scontata? Per la corsa alla Casa bianca restano tante incognite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) “ora ha già vinto. Se non viene assassinato prima”. Dmitry Medvedev, l’ex presidente per procura e premier russo, ci ha abituato, dall’invasione dell’Ucraina in poi, ai suoi commenti cinici e nel contempo apocalittici. Dell’fallito a Donald, dice quello che molti pensano: l’ex presidente ha davanti a sé un’autostrada in discesa per lae può intanto gustarsi, questa settimana, i trionfi della convention repubblicana, da oggi a Milwaukee, nel Wisconsin. Nei sondaggi, il combinato disposto del sussulto di popolarità per la reazione allo scampato pericolo – la riga di sangue sul viso, il pugno levato, il ‘combattere’ iterato – e dell’attenzione mediatica sulla kermesse politico-propagandistica, gli faranno sicuramente fare un balzo in avanti.