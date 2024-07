Attentato a Trump | la mira non perfetta di Crooks la sua fretta e il tycoon salvato dai dati sull’immigrazione clandestina

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Una questione di centimetri, come sempre accade nei fatti destinati a fare la storia. Un movimento non previsto, un agente che quasi involontariamente metteall’re, la capacità balistica non proprio eccelsa di quest’ultimo. Tre elementi che significano solo una cosa: Donaldè vivo per una serie di circostanze fortuite. La prima è quella più clamorosa. Nei millisecondi che precedono lo sparo che lo colpisce di striscio all’orecchio, ilmuove il capo per guardare sul grande schermo alla sua destra idell’immigrazione: proprio in quel momento parte il colpo che, se l’ex presidente non si fosse mosso, lo avrebbe ucciso. Secondo alcune simulazioni balistiche, infatti, il proiettile lo avrebbe colpito alla base del cranio, non lasciandogli scampo.