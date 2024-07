Ah ecco chi è Edoardo Donnamaria presenta la nuova fidanzata al matrimonio e si scopre tutto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Abiti, invitati vip, balli, location da favola: a distanza di giorni si continua a parlare ancora tanto deltra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Al pubblico non è sfuggito nessun particolare delle nozze celebrate in Versilia. E quindi non poteva passare inosservato un fatto nuovo che riguarda uno degli ospiti più famosi, un volto noto della TV che ha scelto proprio questo evento perre a tutti la sua. Ne avevamo già parlato, ma adesso di lei si è scoperto anche il nome. Lui è, ex concorrente del Grande Fratello VIP, amico e collega di Paolo Ciavarro a Forum, la trasmissione di Rete 4 dove affiancano la conduttrice e giornalista Barbara Palombelli.è stato in passato al centro del gossip perché durante la sua partecipazione al reality di Canale 5 aveva iniziato una storia con Antonella Fiordelisi.