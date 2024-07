Addirittura con lei Non male lo scoop estivo su Mario | con l’altra famosa di Uomini e Donne

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 15 luglio 2024) Se i fedelissimi telespettatori dicredevano che con la pausa estiva e la fallimentare fine del trono di Ida Platano finissero le segnalazioni riguardantiCusitore si sbagliavano di grosso. Una parte di questi sapeva sarebbe successo, l’ex corteggiatore potrebbe stare frequentando un’altra dama. Mentre tramite le sue storie Instagram risponde ancora alle diverse domande che i suoi seguaci gli fanno su un possibile ritorno a corteggiare Ida Platano,Cusitore si starebbe godendo la ennesima estate da ‘single’ in compagnia di un’altra dama di. Il vero scandalo? L’identità di questa donna. Visto che Ida Platano si è trovata a concludere il suo trono, tra l’altro il primo over nella storia di, senza corteggiatori non ci sarebbe assolutamente niente diseCusitore avesse visto un’altra donna e nemmeno se legata allo storico dating show targato Maria De Filippi.