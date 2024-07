A Balos ‘sparisce’ il molo | turisti costretti a sbarcare in acqua coi bagagli sopra la testa

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 15 luglio 2024)di mezzo mondo delusi e infuriati a Creta, a causa di una situazione critica nel corso dei primi giorni di questo mese di luglio a, celebre località balneare della grande isola ellenica. Ila cui generalmente attraccavano gli ospiti per recarsi poi nelle varie destinazioni d’accoglienzaca non c’era più. Molti di loro hanno dovuto scendere dal traghetto direttamente inportandoe valigielaperché non si bagnassero. Un video è diventato virale sui social media mostrando l’incredible vicenda e determinando un pesante danno d’immagine per Creta. La laguna diè una delle destinazioni più affascinanti di Creta, conosciuta per le sue acque cristalline e il panorama mozzafiato. Ogni anno, migliaia discelgono questa località per le loro vacanze estive, attratti dalla bellezza naturale del luogo e dalle opportunità di escursioni in barca.