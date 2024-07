66enne arrestato dopo aggressione con taglierino

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un episodio di violenza si è verificato ieri a Villalba, frazione del comune di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Un uomo di 66 anni è statocon l’accusa di tentato omicidioaver tentato di uccidere una donna in strada, colpendola alla gola con un. L’operazione, che ha portato all’arresto dell’aggressore, è stata il frutto di un’efficace collaborazione tra i carabinieri e la polizia locale. La donna, vittima dell’, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. La procura di Tivoli ha aperto un’indagine e contesta all’uomo il reato di tentato omicidio. I dettagli del movente dell’non sono ancora stati resi noti, ma le autorità continuano a lavorare per chiarire tutti gli aspetti del caso.