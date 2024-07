Un museo in memoria del 29 giugno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) VIAREGGIO È stato presentato, in questi giorni, dai deputati PD alla Camera l’emendamento per la realizzazione delper ladel disastro ferroviario. Un luogo di testimonianza, educazione e ricerca, destinato ai locali concessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrà diverse funzioni: dalla diffusione della conoscenza delle cause e delle conseguenze del disastro, al ricordo delle vittime e al sostegno alle loro famiglie, nonché alla promozione della sicurezza ferroviaria attraverso studi, ricerche e attività didattiche. L’emendamento, che prevede una spesa di 8 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione dele 1 milione di euro annui per il suo funzionamento, è sostenuto anche dal gruppo Pd Versilia, " per un passo importante per mantenere viva lacontribuire alla sicurezza ferroviaria nazionale".