Spari a Trump al comizio | i cecchini appostati l’attentatore su un tetto a meno di 150 metri dal palco e i dubbi sulla gestione della sicurezza

(Di domenica 14 luglio 2024) Un ventenne che spara diversi colpi da una “posizione elevata” con un fucile d’assalto semiautomatico e ferisce all’orecchio l’ex presidente degli Stati Uniti d’America in corsa con i repubblicani per le prossime elezioni presidenziali. Sono questi, al momento, i punti fermi dell’attentato a Donalddurante il suoa Butler, in Pennsylvania. La guida delle indagini è stata assunta dall’Fbi ma rimangono ancora tanti punti da chiarire: in primis, cosa non ha funzionato nella pianificazione? Due ex agenti dell’Fbi, sentiti dalla Cnn, hanno espresso stupore per il fatto che ildal quale l’uomo armato ha sparato diversi colpi durante ildinon sia stato messo in, data la vicinanza al