Shannen Doherty è morta | l’addio all’iconica attrice di Beverly Hills 90210

(Di domenica 14 luglio 2024) Nelle scorse ore, la notizia che non avremmo mai voluto leggere è giunta infine: è, la Brenda di, dopo una lunga malattia a 53 anni Si è spenta ieri, all’età di 53 anni,iconica nota al grande pubblico per i ruoli di Brenda Walsh nella serie culte Prue Halliwell in Streghe.era da tempo malata di cancro al seno, diagnosticatole la prima volta nel 2015, e negli anni aveva condiviso con coraggio e trasparenza la sua battaglia contro la malattia, diventando un simbolo di forza e resilienza per molte persone. La notizia è stata data poche ore fa dal magazine “People”.: l’iconicità non solo inNata a Memphis nel 1971,ha esordito sul piccolo schermo da giovanissima, conquistando il grande successo con il ruolo di Brenda Walsh in “”.