Scontro auto-scooter Feriti nonno e nipote

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) COMACCHIO Incidente ieri mattina in via Raimondo Felletti, lungo la strada provinciale 15, che poteva avere conseguenze davvero molto più gravi. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, locondotto da un sessantenne di Comacchio, con trasportato ildi quattordici anni si è scontrato con ’alla cui guida c’era una quarantenne di Modena. Dopo lo schianto il motociclo è volato a terra e sono rimastisia il sessantenne che è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena che il quattordicenne, lui in modo meno grave, per cui è stato necessario comunque il trasferimento al pronto soccorso dell’ospedale del Delta per accertamenti. Sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Comacchio.