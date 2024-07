Roma uomo ucciso dal caldo | trovato il corpo in strada

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 14 luglio 2024) Carabinieri sul luogo del ritrovamento delUnè statomorto innella zona della Borghesiana, e la causa del decesso è stata attribuita ale alle alte temperature, secondo il medico legale. La tragedia è avvenuta venerdì pomeriggio, quando i carabinieri della stazioneTor Vergata sono intervenuti in seguito a numerose chiamate al 112. Leggi anche: Tragedia estiva: due morti per malore sulle spiagge della Puglia. Temperature sopra i 40 gradi Giunti in via Condofuri, una zona campestre utilizzata come scorciatoia tra due strade del quartiere del VI municipio delle Torri, hannoilsenza vita di un. La vittima è stata identificata grazie ai documenti personali trovati in una tasca: si tratta di Emilio Sanna, un 68enne italiano residente poco distante.