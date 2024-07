ROH | Rachael Ellering avrebbe firmato un contratto per la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 14 luglio 2024) Seppur con frequenza irregolare,è comparsa diverse volte durante i tapings della ROH, collezionando un totale di 17 match disputati a partire dal giugno 2023. Recentemente è apparsa anche in AEW, affrontando Thunder Rosa durante l’ultima puntata di Rampage. Si amplia il roster della ROH Stando ad un recente report di Fightful Select,ufficialmenteune sarebbe parte integrante della “corte” di Tony Khan. I dettagli in merito sono, però, molto pochi; pare soltanto che l’atleta sarà impegnata con la ROH per “un bel po’ di tempo”. .