Napoli Conte…E Kvara…

(Di domenica 14 luglio 2024) Antonio Conte e il: cinque mosse per Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “La prima mossa è la responsabilità intesa come presa di coscienza degli errori commessi da tutti nell’ultimo anno da parte di calciatori e società. La seconda riguarda invece l’atteggiamento: Conte vuole una squadra aggressiva e feroce”. Il nuovo allenatore dele “Un altro punto fondamentale è la chiarezza con una comunicazione trasparente e rispetto dei ruoli. Conte avrà voce in capitolo sulle scelte tecnico tattiche. Gli altri due punti riguardano la tattica e l’obiettivo. Nel primo caso, la squadra sta lavorando su più sistemi di gioco mentre nell’altro, ilsi è posto come obiettivo quello di entrare in Champions League”.