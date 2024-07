Mercato delle Erbe a Bologna lo stallo Bando e lavori attività al bivio | No a un centro commerciale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024), 14 luglio 2024 – “Vogliamo salvare il. Che non deve diventare un”. Il Consorzio che gestisce leda quasi 40 anni stavolta la vede molto grigia: attualmente, ilnaviga a vista. “Siamo rimasti spiazzati”, dice Mino Nigro, storico esercente dele fondatore del Consorzio, quando si riferisce al nulla di fatto, nella gestione della struttura, legato al coinvolgimento sia del Caab, sia diWelcome. Entrambe, sondate da Palazzo d’Accursio in tempi diversi, avrebbero dovuto traghettare verso un futuro più solido il, con un restyling gestionale che è nell’aria da anni. Nulla di tutto ciò è stato possibile, perché nell’ultima, recente riunione tra il Consorzio e il Comune è stato confermato che quella nuova fase non può più partire.