Malore in piscina durante la festa grave un ragazzino nel Fermano

(Di domenica 14 luglio 2024) Ponzano di Fermo, 14 luglio 2024 - Accusa unmentre fa il bagno inun. Nel corso della nottata appena trascorsa un giovane è stato soccorso dai sanitari della Croce verde di Fermo e da quelli dell'automedica della Croce gialla di Montegranaro a causa di un. Il giovane stava facendo il bagno in unaprivata di Ponzano di Fermo dove era in corso unaquando, con ogni probabilità, ha accusato un. Immediato l'sos alla centrale operativa del 118. Così sul posto si sono precipitati i sanitari che hanno subito preso in cura ildi circa 18 anni. Medicato sul posto, è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale Murri di Fermo. Da lì, nel corso della nottata, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale di Ancona dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti medico sanitari.