L’impatto dell’attentato sulla campagna elettorale Pregliasco Youtrend su Usa2024

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) Un attentato ad un esponente politico è sempre un avvenimento di peso all’interno del contesto politico di ogni Paese. Ancora di più se questo Paese è in. E ancora di più se ad essere bersaglio dell’atto violento è una figura come quella di Donald Trump. Per cercare di fare chiarezza sulle conseguenze del tentato omicidio avvenuto in Pennsylvania ai danni del tycoon, Formiche.net ha raggiunto Lorenzo, direttore e co-fondatore dell’agenzia. I fatti avvenuti poche ore fa negli Stati Uniti peseranno sicuramente nella competizione. Ma come? L’attentato a Donald Trump è sicuramente un evento che impatta, poiché è una delle poche notizie relative al mondo della politica che sono arrivate a tutti, superando quel filtro di disinteresse, di distanza e di disaffezione nel quale restano intrappolate tante notizie minori, che agli appassionati e agli addetti ai lavori sembrano fondamentali, ma che in realtà l’elettore medio si perde.