Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 14 luglio

(Di domenica 14 luglio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di142024 Ariete L'effetto positivo di Giove in Gemelli, segno dei fratelli, è che vi siete resi conto che davvero il bene altrui è anche il bene vostro. L'altruismo vi avvicina alle nuove persone che ora entrano nella vostra vita. La stessa Luna crescente in Bilancia vi mette in contatto con persone nuove che diventeranno amici, collaboratori, oppure amori. Unaproprio come piace a voi: vacanze, viaggi, relazioni sociali, passioni. Quello che avete realizzato è destinato a crescere, ciò che è concluso sarà dimenticato. Toro Non dovete pretendere troppo da voi stessi, nemmeno dal punto di vista fisico perché avrete bisogno di molte energie nel lavoro e in casa, ma oggi non ci sono emergenze, potete fare tutto in modo più rilassato.