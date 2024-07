Jacobs oggi in tv a Rieti | orari semifinale e finale Nessuna copertura | dove vederlo in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024)domenica 14 luglio Marcellscenderà in pista aper disputare semifinali edei 100 metri in una gara extra nell’ambito dei Campionati regionali juniores e promesse. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha corso in 10.17 nella batteria del sabato e prosegue così nella propria simulazione di quello che lo attende alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando sarà chiamato a correre tre turni nell’arco di ventiquattro ore. LA DIRETTA LIVE DEL MEETING DICONALLE 18.20 E ALLE 19.55 L’azzurro cercherà di abbassare il crono rispetto al turno del sabato e proverà a dare un segnale importante. Marcellincrocerà i compagni di allenamento, ovvero i canadesi Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri) e Jerome Blake e il giapponese Abdul Hakimi Sani Brown, ma anche il cinese di Zhenye Xie.