Irene Grandi | Vi racconto miei primi 30 anni di musica e i prossimi

(Di domenica 14 luglio 2024) Dagli esordi come solista in chiesa quando era bambina, alle prime serate al Be Bop di Firenze, l’amicizia professionale con Vasco Rossi e Pino Daniele. La cantante si racconta a Panorama e annuncia: «Sono tornata, in versione blues». Guarda te, ci pagano per divertirci» raccontava agli altri e a se stessaagli inizi della sua avventura nei pdi frontwoman. Iindimenticabili passi sul palco del Be Bop di Firenze, un locale storico, «una palestra», come ama definirlo lei che in quel periodo, tra la fine degliOttanta e l’inizio dei Novanta, promuoveva i suoi show con una locandina-poster molto artigianale. «Era un collage di quattro fotografie fotocopiate che avevamo appeso davanti al locale. C’ero io con la giacca che mio padre aveva indossato il giorno del suo matrimonio, sotto solo il reggiseno e un paio di leggings Io e la band che mi accompagnava prendevamo trentamila lire a testa, però eravamo felici, c’era un’atmosfera bellissima in quelle serate.