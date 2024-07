Immagini nel tempo Bill Viola e l’invenzione del video come arte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 luglio 2024) Milano, 14 lug. (askanews) – Con la morte disi chiude un capitolo della storia dell’conranea: quello che ha visto la definitiva affermazione dellein movimentointegrante del sistema. Con lui ilha raggiunto lo stesso valore della pittura, della scultura e dell’installazione e noi, che oggi diamo semplicemente per acquisito questo aspetto, in qualche modo lo dobbiamo a. Le sue opere sono messe in scena di grandi dipinti del passato, oppure riflessioni sul senso del peccato e della morte, tema sempre costante nel suo lavoro. I suoi corpi hanno una forma drammatica, i suoi fuochi ardono veramente, la sua potenza narrativa passa attraverso il mito e lo slow motion, un’accoppiata che genera l’emozione dell’opera e la sua impellente necessità di essere conranea.