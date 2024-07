Il nonnino dei record | Gino Marini compie 106 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Montecosaro, 14 luglio 2024 – Ha spento ieri la centoseiesima candelina, insieme con parenti e amici che hanno voluto dedicargli una festa speciale. Non è da tutti arrivare a 106, una vita passata tra i campi e ora di nuovo nel verde, ma stavolta per godere del refrigerio, a dispetto delle temperature bollenti. All’ombra di piante e arbusti, infatti,trascorre le proprie giornate nella sua dimora montecosarese, lontano dal trambusto e dallo smog della grande città: sarà questo il motivo di tanta salute? “Lo scorso anno – afferma la sindaca del paese, Lorella Cardinali –, ci confessò che la bontà è il segreto della sua longevità. Ora, ce lo ha riconfermato”. Una cosa è probabile:potrebbe essere il maschio più anziano del Maceratese, non lontano dai 110di Maria Mochi di Loro Piceno.