Il Campus si interroga Tra nuova concorrenza e iscritti in flessione | Dialogo con Unige

(Di domenica 14 luglio 2024) LA SPEZIA Corsi di laurea e partnership sul ’modello Spezia’ ma con vista sull’Adriatico, il disimpegno del Politecnico di Milano, ladelle immatricolazioni. Ce n’è abbastanza per scatenare preoccupazioni e indurre riflessioni sul futuro deluniversitario della Spezia. In un momento in cui i tasselli logistici stanno lentamente andando al loro posto, a destare qualche pensiero negativo di troppo sono gli avvenimenti degli ultimi mesi. In particolare, quanto sta accadendo a Forlì, dove il Gruppo Ferretti – tra i principali player del Miglio Blu spezzino - è main partner del primo corso di laurea magistrale in Ingegneria Nautica che sarà avviato a settembre nella sede distaccata dell’Università di Bologna. Un progetto che vede il coinvolgimento diretto di Comune di Forlì, Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì e Camera di Commercio della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini.