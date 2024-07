Giuseppe muore a 39 anni in sella alla sua moto | come lo hanno ritrovato Testimonianza choc

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 luglio 2024) “Stava tornando a casa da una festa”.a 39. Una comunità sottoquella di Dorgali, dove un terribile incidente ha spezzato la vita di un uomo amato da tutti. Siamo precisamente sulla Orientale Sarda 125. Qui,Gometz di 39, era a bordo della suacicletta e stava tornando a casa dopo una festa con gli amici a Cala Gonone. >> “Sono morti tutti”. Tragico incidente nella notte: l’auto sbanda e si schianta sul muro. I 4 amici di 19 e 21non ce l’fatta Non si sa precisamente cosa sia accaduto, ma sembra cheabbia perso il controllo della suacicletta e si sia andato a schiantare contro un segnale, non la sciandogli scampo. L’uomo, forse per l’elevata velocità, sembra aver completamente scavalcato il guard-rail della provinciale centrando poco dopo un cartello stradale.