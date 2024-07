Giocano in riva al fiume | due ragazzi scomparsi nelle acque del Brenta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Padova, 14 luglio 2024 – Questo pomeriggio duestavano giocando a pallone in una spiaggetta lungo il, a San Martino di Lupari. Sono poidele finora le ricerche dei sommozzatori dei vigili del fuoco non hanno avuto esito. Pare che uno dei duesi fosse immerso nell'acqua per cercare di recuperare il pallone. Quando l'amico ha visto che era in difficoltà, si è tuffato per tentare di aiutarlo, ma è stato portato via a sua volta dalla corrente. Sulhanno assistito alla scena diversi testimoni, alcuni dei quali avrebbero provato a prestare aiuto ai due giovani, che però sonoquasi subito alla vista. La dinamica dell'incidente è diversa, ma l'episodio richiama la tragedia avvenuta il 31 maggio sul Natisone, in Friuli, quando tre amici, Cristian, Bianca e Patrizia, sorpresi dall'improvvisa piena del, scomparvero tra ledopo aver tentato di resistere alla corrente abbracciandosi sopra ad un isolotto.