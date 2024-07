Fondazione Dozza Città d’Arte una mostra prima della rivoluzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) ‘2014-2024, 10 anni di sfide’. E’ questo il titolo, curata da Sabrina Marin con inaugurazione martedì alle 20 alla Rocca di(ingresso libero fino ad esaurimento posti), che ripercorre l’opera decennale dell’ente alla guida del polo museale del castello del borgo. Già, perché il prossimo 25 luglio si concluderà il mandato del consiglioguidato dalla presidente Simonetta Mingazzini. Un percorso in costante ascesa, soprattutto dal punto di vistaqualità dei contenuti culturali proposti e dei flussi di visite registrati, che ha dato una decisa spinta propulsiva all’attrattività del paese. Una pianificazione condivisa a braccetto con il Comune, proprietariofortezza e socio fondatorerealtà di gestione nata nel 2003, che proprio in questi giorni è al lavoro per confezionare l’avviso pubblico in grado di identificare i profili più adatti a raccogliere l’eredità.