Fiumicino celebra Salvo D’Acquisto partecipa anche tu al premio per l’altruismo e l’amore per l’ambiente

(Di domenica 14 luglio 2024)– Per onorare la memoria die trasmettere i suoi valori alle nuove generazioni, è stato istituito il. Questo riconoscimento nazionale verrà conferito a uno studente o una studentessa che si sia distinto/a per azioni volte a salvare o proteggere la vita di un’altra persona, o che abbia dedicato il proprio impegno a favore delo del territorio. Ilè stato condiviso e approvato dalla famiglia, nella persona del Professor Alessandro, fratello di. Gli organizzatori del, tutti residenti a, lanciano un appello per sostenere il. Un piccola donazione per la costruzione di un “faro” che illumini le nuove generazioni in termini di altruismo, rispetto e amore pere il territorio.