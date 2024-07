E’ morta Shannen Doherty

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 14 luglio 2024) Addio a. La celebre attrice statunitense si è spenta ieri, sabato 13 luglio 2024, all’età di 53 anni in seguito ad una lunga lotta contro un tumore al seno. E’ con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia. La devota figlia, sorella, zia e amica era circondata dai suoi cari e dal suo cane, Bowie ha confermato Leslie Sloane, portavoce dell’attrice, a People nella giornata odierna. Un tumore con cuiaveva dovuto fare i conti, per la prima volta, nel 2015, non nascondendo che si era spesso chiesta perché fosse capitato proprio a lei. Una “pillola da ingoiare”, definita amara, che si era ripresentata poi nel 2017, con il cancro ritornato a farsi sentire dopo un periodo di remissione.