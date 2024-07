Dal palco alle tesi di laurea | È un brand da manuale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) "L’impatto economico del fenomeno Taylor Swift è ormai calcolato precisamente, tappa dopo tappa. Su Milano gli ultimi dati di Confcommercio ci dicono che è quantificabile in 176,6 milioni di euro, tra biglietti e indotto, dal turismo alla ristorazione. Cifra che per qualcuno è anche al ribasso", così Stefania Romenti, professoressa di comunicazione strategica alla Iulm e delegata del rettore alla Sostenibilità, analizza la Swift economy. In due giorni muove più della fashion week? "Verosimilmente sì, tenendo conto che a Parigi ha avuto un impatto maggiore rispettoOlimpiadi. Una spinta così forte ha però i suoi aspetti negativi". I prezzi di alberghi e servizi si sono gonfiati. "Gli economisti stanno studiando anche l’inflazione che porta con sé, come i tanti grandi eventi.