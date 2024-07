Carta batte smartphone Perché tornare alle forme tradizionali di lettura

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 14 luglio 2024) La circolare del ministro Valditara sull’uso dei cellulari in classe e sul ritorno della scrittura a mano sul diario personale ha creato un grande dibattito sui media, soprattutto su quelli di. Ciò nonostante le guerre, la geopolitica, il futuro dell’Unione europea (e da domenica mattina anche l’attentato a Trump). Evidentemente è una questione importante. Anche in Francia è una questione molto dibattuta, con sperimentazioni di divieti all’interno di molte scuole. Leggere i tre pezzi di Paolo Di Paolo (“La scuola senzasi rifiuta di capire il mondo”, La Repubblica 12 luglio), di Massimo Adinolfi (“Platone e i cellulari”, Il Foglio del 13 luglio) e di Antonio Gurrado (“Vietare i cellulari in classe è una resa della scuola, caro ministro Valditara”, Il Foglio 12 luglio) è stata una bella(su) che ha un po’ mitigato il caldo di queste giornate.