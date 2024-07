Calciomercato Milan Niclas Fullkrug? Moncada fa sul serio ma lui vuole aspettare il Borussia Dortmud

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 14 luglio 2024), Geoffryfa sulperma l’attaccante tedescoprima ilIlanche. La conferma arriva da Sky Germania. Un interesse reale per l’attaccante delDortmund e della Nazionale di Germania. L’arrivo a Dortmund di Guirassy potrebbe togliergli spazio, sicuramente ridurlo e allora ecco che i rossoneri potrebbero diventare una valida alternativa. Geoffryha contattato l’entourage del giocatore per chiedere informazioni sui costi dell’operazione. Solo un sondaggio, niente di più perchéprima capire che cosa succederà ora a Dortmund, anche dopo un Europeo che personalmente l’ha visto protagonista. E propio durante l’Europeo disputato in casa ha avuto dei colloqui telefonici positivi con il nuovo allenatore Nuri Sahin: il tecnico gli avrebbe garantito che sarà importante anche per la prossima stagione.