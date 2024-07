Bimba di 6 anni muore in uno strano incidente di badminton – voleva essere salvata

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di domenica 14 luglio 2024) Una famiglia del New Jersey è in lutto per la tragica perdita della figlia Lucy Morgan, di 6, morta in unomentre era in vacanza. L’è avvenuto mentre Lucy guardava la sua famiglia giocare a. Durante la partita, una racchetta si è improvvisamente rotta durante uno swing verso il basso e un pezzo di metallo del manico si è staccato, colpendo Lucy al cranio e causando una lesione cerebrale catastrofica. Il padre di Lucy, il pastore Jesse Morgan, ha condiviso i dettagli strazianti sul suo blog, New Creation Living. Ha raccontato che il 1° giugno è iniziato come un giorno qualsiasi durante la loro vacanza di famiglia a Limerick, nel Maine. Tuttavia, la giornata ha preso una piega fatale e ora crede che la sua bambina sia con Gesù.