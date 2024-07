Wimbledon 2024 Paolini-Krejcikova | precedenti orario e dove vedere la finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Londra, 13 luglio- Jasminepuò entrare nella leggenda del tennis italiano. Il suo nome è già scritto nei libri di storia, visto che la toscana è diventata la prima azzurra di sempre a conquistare l'accesso per ladi, ma adesso ha l'occasione di compiere un'impresa grandissima. Il titolo femminile dei Championships è lì ad un passo. A dividere la classe '96 dal trono c'è la ceca Barbora, numero 32 Wta e testa di serie numero 31. La nativa di Castelnuovo in Garfagnana è reduce dall'affermazione in rimonta ai danni della croata Donna Vekic (ko 2-6, 6-4, 7-6), mentre nei turniaveva avuto ragione della statunitense Emma Navarro, dell'altra americana Madison Keys (ritiratasi nel corso del terzo set per infortunio), della canadese Bianca Andreescu, della belga Greet Minnen e della spagnola Sara Sorribes Tormo.