Tuttosport – Vlahovic già pronto per Motta voglia di Juve | il messaggio ai tifosi

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 01:16:05 Arrivano conferme da: Smaltita l’amarezza per la precoce eliminazione ad Euro 2024 Dusansi sta preparando a riunirsi con i suoi compagni di squadra. L’attaccante sta trascorrendo gli ultimi giorni di riposo post-Europei per tornare a Torino ed allenarsi con la nuovantus di Thiago, intano scalda i motori ed entusiasma ibianconeri: sul suo profilo Instagram DV9 ha pubblicato una storia dove corre su una posta d’atletica con la frase “See you soon bianconeri (ci vediamo presto bianconeri)”. l serbo ed il connazionale Filip Kostic dovrebbero presentarsi alla Continassa tra il 18 e 19 luglio e saranno a disposizione di Thiagoper preparare la sagione. Prima amichevole in calendario il 26 luglio (ore 17:00) al Max-Morlock Stadion contro il Norimberga.