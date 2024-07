Taylor Swift a Milano col ca o! il video della parolaccia al concerto è virale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 13 luglio 2024), nel tripudio generale di fan da tutto il mondo, alcuni accampati da giorni fuori San Siro, è arrivata aper le due attesissime date del suo TheErasTour, sabato 13 e domenica 14 giugno, mandando in visibilio i presenti con la sua incredibile presenza scenica e con qualche siparietto divertente, che è già diventatocome quello in cui uno dei suoi ballerini esclama “Col cazzo!” Kam for “We Are Never Ever Getting Back Together” at tonight’s of ‘The Eras Tour’ in Milan, Italy! #MilanTSTheErasTour “COL CAZZO!” pic.twitter.com/TJ38r2MnbG — The Eras Tour (@terastour) July 13, 2024 Dopo aver salutato con calore la città che l’ha riaccolta dopo 13 anni di assenza (“Mi mancava troppo essere qui”) ha dato il via all’attesissima esibizione, dando il là a momenti già virali, come quando, sull’intro di We Are Never Ever Getting Back Together, dall’album Red,ha improvvisamente porto il microfono a un membrosua squadra di accompagnamento, il ballerino statunitense Kameron ‘Kam’ Saunders, il quale, con assoluta nonchalance, ha esclamato un sonoro ‘Col Cazzo‘, mandando in estasi la platea.