Ritiro Lazio Luca Pellegrini | Il mister ci fa spingere tanto mi piace sua etica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Auronzo di Cadore 13 luglio 2024 - Prosegue ildellain quel di Auronzo di Cadore e come successo nelle primissime giornate della permanenza trentina dei biancocelesti per il, anche oggi un nuovo giocatore capitolino si è prestato ai microfoni diStyle Channel per raccontare l'esperienza in preparazione con Marco Baroni. Oggi è stata la volta diad interagire con i microfoni ufficiali del club biancoceleste. Ecco le sue parole. Il giocatore è stato intervistato al termine della seduta di allenamento mattutina, dove la squadra ha svolto lavoro tattico e tecnico nella prima ora, seguendo le indicazioni di Marco Baroni. Al lavoro con il pallone è seguita una mezz'ora di lavoro atletico per concludere la prima tornata in campo dei giocatori, con la seconda sessione giornaliera fissata per il tardo pomeriggio.