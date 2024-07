Parte la corsa nel centrodestra per il dopo Toti | nomi e idee in ballo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Il giornola lettera-sfogo al suo avvocato («Qual è l'accusa? Ora la poltrona di governatore è un peso più che un onore», «per me una liberazione è ridare la parola agli elettori»), Giovannivorrebbe tenere duro e restare alla guida della Liguria fino alla pronuncia della Cassazione sui suoi domiciliari, confermati dai giudici del riesame. L'unica certezza è che non si ricandiderà alle regionali, che potrebbero tenersi in anticipo, a ottobre (l'altra finestra è la prossima primavera): per questo il toto-per ilè già iniziato. La Lega, che in passato ha sempre aspirato alla presidenza della Regione, vorrebbe candidare Edoardo Rixi, che già nel 2015 si ritirò dalla. Intervistato dal Secolo XIX Matteo Salvini continua nella sua strenua difesa di(«Capisco il suo sconforto, è finito in un tritacarne»), assicura che il Carroccio «vuol onorare il mandato di 5 anni» con l'attuale giunta ma non nasconde che «Rixi è bravissimo da tutti i punti di vista, è una garanzia per Genova e la Liguria».