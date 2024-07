Paolini in finale a Wimbledon il tifo della Toscana | maxischermi nei suoi circoli Ma nonna Ivonne si chiude in casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Bagni di Lucca, 13 luglio 2024 – È il grande giorno per gli appassionati di tennis, ma anche per gli sportivi italiani, per la storicadi. Tutti pronti a fare ilper la tennistaJasmine. In Versilia l'attesa del match è vissuta con un misto di ansia e orgoglio.è tesserata a Forte dei Marmi al Tc Italia e il circolo ha allestito un maxischermo per far seguire ai soci la partita tutti insieme. "Fin da stamani si respirava un'aria tutta particolare e l'inizio è vicino - dice il patron del prestigioso tennis club, Sergio Marrai - L'attesa è grande come pure la tensione e l'emozione per chi come noi la conosce da tempo e ora sta sognando con lei”. "Jasmine - ricorda Marrai - ha giocato con le altre ragazze del circolo con la squadra femminile contribuendo alle promozioni che abbiamo ottenuto come circolo.