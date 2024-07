Nel paradiso del convento alle Grazie Estate francescana con i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) In un mondo dove tutto pare volto solo ai piaceri mondani, esiste una realtà in cui ipossono ancora coltivare la propria dimensione spirituale. Si tratta del Santuario di Santa Maria delledi Monza, oasi di pace e religiosità dove alla vita dei frati francescani si affianca tanta presenzale. Numerose le iniziative estive organizzate dai frati ogni anno. Una si svolge proprio oggi: una camminata in montagna – con ritrovo e partenza a Cusio (BG) e arrivo al rifugio Benigni (2222 metri) – perdai 18 ai 35 anni. Escursioni scandite lungo tutto il corso dell’anno, di cui la più tradizionale è la marcia, che quest’anno si svolgerà da Aosta a Ivrea dal 25 luglio al 4 agosto, coinvolgendo 75 ragazzi. Si tratta di un cammino fisico e spirituale, in cui a una parte escursionistica di camminata e scoperta di sentieri naturali, se ne affianca un’altra divisa tra la preghiera, la meditazione e il dialogo.