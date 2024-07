Moda | stop ai voli cargo per trasportare le merci cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 13 luglio 2024) L’acquisto sempre più veloci nellafa chiedere unoaiperle, masta? La campagna Abiti Puliti, in collaborazione con Public Eye e altri gruppi attivisti, ha lanciato un forte appello a Inditex, la società madre di marchi noti come Zara. Il cuore della richiesta è chiaro: fermare l’uso deiper il trasporto die adottare azioni concrete per ridurre le emissioni di CO2., la polemica – notizie.comNel 2023, si è registrato un aumento del 37 percento delle emissioni legate ai trasporti nel settore della, raggiungendo il picco storico di 2.000 kilotonnellate di CO2 equivalente (CO2e). Gli attivisti denunciano che “Inditex continua aenormi volumi di articoli fast fashion in aereo”, una pratica che contribuisce significativamente all’emissione dei gas serra.