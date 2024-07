Lucarelli-Morgan 12 anni intensi da quel weekend alla guerra aperta | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 luglio 2024) Selvaggiahanno condiviso l’esperienza di Bndo con le stelle: lei come giurata e lui come concorrente. In passato hanno avuto una breve relazione, che ha portato la giornalista a esprimere vari sfoghi, spesso contrastati da Asia Argento, ex compagna die madre di sua figlia. Durante la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci, Selvaggia ha accennato a una chiamata attesa per dieci. Leggi anche:denunciato: stalking e revenge porn contro la ex e il nuovo compagno Calcutta. Scoppia il caos La loro vicenda è tornataribalta dopo che laha pubblicato un articolo sul Fatto Quotidiano, ricostruendo la vicenda processuale in cuiè accusato dall’ex fidanzata Angelica Schiatti di minacce, stalking e revenge porn.