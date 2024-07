Lo sport? Per farlo ora basta una pillola

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 13 luglio 2024) Un principio chimico in fase di sperimentazione avanzata, SLU-PP-332, riesce a simulare l’attività fisica, favorendo così la perdita di peso, ma anche apportando benefici per patologie e funzionalità del corpo. In una compressa si può quindi sintetizzare il segreto della forma perfetta? C’è dibattito tra medici e ricercatori. E comunque in uno stile di vita corretto il movimento resta necessario. Gambe scultoree, glutei d’acciaio, addominali scolpiti. Il tutto senza versare la una goccia di sudore. Sembra un miraggio, eppure i risultati della ricerca di un gruppo di scienziati della Washington University School of Medicine di St. Louis, pubblicati sul Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, promettono questo obiettivo. Grazie a unain grado di sostituire l’esercizio fisico con gli stessi benefici per la salute.