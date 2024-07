Kate Middleton ritorna a Wimbledon | l’annuncio

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024): la Principessa del Galles domani sarà nel pubblico del Royal Box, del campo centrale didove assisterà alla finale maschile del torneo.domani aper la finalearriva da Kensington Palace con una nota nella quale si prevede la presenza della 42enne nell’ultimo giorno della 147esima edizione del torneo del Grande Slam. Nominata nel 2017 madrina del The Law Tennis Association, dell’All England Lawn Tennis And Croquet Club, assisterà alla sfida tra Novak Djiokovic e Carlos Alcaraz e premierà il vincitore del torneo. Assente il marito, il Principe William atteso a Berlino per la finale degli Europei di Calcio che vedrà contendersi il titolo Inghilterra e Spagna. Grande appassionata di tennis, lo scorso anno era apparsa al più antico torneo insieme a Roger Federer, con il quale aveva dato vita ad una sfida sull’erba in un video diventato virale e nelle ultime edizioni inoltre aveva consegnato il trofeo al vincitore.