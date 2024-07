Juventus | i due ‘no’ pesanti sul mercato e il caso Chiesa come banco di prova|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024) 2024-07-13 20:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: CALAFIORI – Qui il rimpianto dellaè quello di non aver affondato il colpo prima degli Europei, quando, avendo in mano un accordo con Riccardo Calafiori, fortemente voluto da Thiago Motta, non si è andati oltre l’offerta di 27 milioni al Bologna. Un’offerta di 30 milioni forse avrebbe fatto vacillare i felsinei prima del tempo, ma la dirigenza rossoblù, già scottata per il passaggio di Motta alla Juve, ha fatto muro, rifiutando l’inserimento di eventuali contropartite tecniche (Kean) e prevedendo, a ragione, che un buon Europeo avrebbe fatto lievitare il prezzo del difensore centrale, classe 2002 e in scadenza di contratto nel 2027.