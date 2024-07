Jasmine Paolini a Wimbledon 2024 | montepremi soldi guadagnati e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024)si è fermata soltanto in finale a, al cospetto di Barbora Krejcikova in tre set: toccato con mano il primo titolo Slam, ma sfuggito sul più bello. Percorso comunque eccezionale della giocatrice toscana nel corso delle due settimane sull’erba di Londra; non soltanto una serie di soddisfazioni puramente sportive per, ma anche un significativo bottino in cassaforte dopo l’exploit a, così come un balzo nele il raggiungimento dell’Olimpo delle top 5.Dopo il percorso sino alla finale asi è assicurata un bottino pecuniario pari a 1 milione 651mila e 946 euro totali, con annessi 1300 punti a impreziosire ancor di più il tragitto agli storici Championships.