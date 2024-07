Il miglior presidente della storia moderna Sanders non molla Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 13 luglio 2024) Berniesi schiera con Joe. In un intervento firmato per il New York Times, il quotidiano su cui nei giorni scorsi George Clooney ha dato il via a una nuova ondata di richieste perché ilabbandoni la corsa per un nuovo mandato, il senatoresinistra dem scrivesua intenzione di «fare tutto il possibile per fare in modo che ilsia rieletto». «Malgrado i miei disaccordi con lui su questioni particolari - il sostegno a Israele prima di tutto, ndr -è stato ilpiù efficacedel nostro Paese ed è il candidato più forte per sconfiggere Donald Trump, un demagogo e un bugiardo patologico», scrive il senatore del Vermont. «È arrivato il momento di imparare una lezione dalle forze centriste e progressiste in Francia che, malgrado le profonde differenze politiche, si sono unite per sconfiggere in modo deciso l'estremismo di destra».