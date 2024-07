Harry e la nostalgia per gli amici di Eton che lo hanno abbandonato per Meghan

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 luglio 2024) Il principenon mantiene legami molto stretti con il Regno Unito. Da quando si è dimesso dai proprio compiti di reale senior per trasferirsi in America, ha ridotto al minino i rapporti cone parenti. Come affermato dallo stesso duca di Sussex in alcune interviste, negli ultimi anni si è aperta una vera e propria faida con re Carlo III e il principe William. Ma anche con glii rapporti non sono dei migliori. I vecchidie dell’esercito del principe– secondo alcune fonti – non si recano a fargli visita, perché alcuni di lorodei disaccordi con sua moglie,Markle. Come ha affermato un commentatore reale, il duca di Sussex, per questo motivo, sarebbe determinato a trovare la sua casa nel Regno Unito.