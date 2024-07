Finanziate linee bus aggiuntive per le contrade Mastella e Ambrosone | Risultato storico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Un finanziamento di 400mila euro per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’Ente locale Benevento, 13 luglio 2024- La Giunta regionale della Campania, preso atto degli esiti della riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di Tpl di interesse regionale, ha approvato un finanziamento di 400mila euro per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza dell’Ente locale. Tale finanziamento si tradurrà in maggiori servizi di trasporto pubblico locale, per una quota pari a 125mila 490 chilometri aggiuntivi sul territorio della Città di Benevento”, lo comunicano in una nota il sindaco Clementee l’assessore ai Trasporti Luigi. “Ringraziamo per la sensibilità dimostrata e la collaborazione istituzionale il presidente della Giunta Vincenzo De Luca, il presidente della IV Commissione consiliare (Trasporti) Luca Cascone e il direttore generale per la Mobilità Giuseppe Carrannante.